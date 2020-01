Senzasconti, Riddington, Rio e Rubagotti su Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 215. Martedì in studio con Roberto Bernardelli ad Antenna 3 ci sono Emman Riddington, Pier Candido Rio e Gianni Rubagotti. Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è: 02 32 00 46 240.

Emanuela “Emman” RIDDINGTON

Docente universitaria a Lugano, dietologa, Riddington è anche autrice di libri e testi medici. È Referente per la Svizzera e l’Italia dello Scottish National Party, che promuove, tra le altre cose, la Campagna contro la Brexit. Ha da poco stretto un’importante alleanza con il Movimento “Grande Nord” con il quale condivide le idee di “Autonomia e Indipendentismo”.

Pier Candido RIO

Rio è nato a Como il 25 Luglio 1965 e vive a Caderzone Terme, Trento, dove svolge l’attività di giardiniere.

Entrato in politica nel 1988 con la Lega Lombarda di Como, diviene consigliere comunale di Tavernerio (CO), consigliere della locale Comunità Montana e membro del CDA dell’Ente Munifico Asilo Tavernerio. Assume in seguito diverse incarichi politici per la Lega divenendo anche membro del Consiglio Nazionale a Trento.

Sul finire del 2018 lascia la Lega per aderire al Movimento Grande Nord in cui è membro del Consiglio Federale e ha anche assunto il ruolo di Coordinatore e Segretario Federale Nazionale Trentino Alto Adige Südtirol.

Gianni RUBAGOTTI

Gianni Rubagotti è nato a Milano nel 1973. Da semplice militante radicale, nel 2016 si ritrova ad essere “il solo militante del Partito Radicale in tutta la Lombardia (tranne Cremona)”, dopo che molti esponenti storici del partito seguirono Emma Bonino “in altre avventure”. Contribuisce poi al raggiungimento dei 3000 iscritti salvando il Partito di Pannella.

Oltre alle iniziative sulle carceri e la giustizia, il suo Partito promuove una campagna per la coltivazione della cannabis terapeutica.