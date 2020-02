Senzasconti, Luigi Basso (Grande Nord Liguria) ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 220 di lunedì 17 febbraio 2020 in studio con Roberto Bernardelli ad Antenna 3 c’è Luigi Basso. Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è: 02 32 00 46 240

Luigi BASSO

Luigi Basso è nato a Genova 49 anni fa e ha sempre abitato e lavorato a Diano Marina (Imperia). Dopo il diploma al Liceo Scientifico si è laureato in Giurisprudenza e dal 1999 è Avvocato presso il Foro di Imperia.

È sposato e padre di due bambini di 5 e 2 anni.

Dal 2011 è Assessore al Bilancio ed alla Polizia Locale del Comune di Diano Marina, una delle località leader del turismo in Liguria, “guidato dal Sindaco Giacomo Chiappori, uno dei Padri Fondatori della Padania”.

Appassionato di Storia e Filosofia, “ha appeso al chiodo la bicicletta da strada, sua grande passione, per dedicare il tempo libero alla sua famiglia, ma appena riesce, fa qualche corsetta lungo i sentieri bellissimi a strapiombo sul mare del Golfo Dianese”.

Da aprile 2019 è responsabile per la Liguria del movimento Grande Nord.