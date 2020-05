Senzasconti, l’avv. Gazzola in studio ad Antenna 3 con Bernardelli

SENZA SCONTI, puntata 245 per la serata di martedì 19 maggio 2020. In studio con Roberto Bernardelli ad Antenna 3 c’è l’avv. Elena Gazzola- Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è 02 32 00 46 240.

Elena GAZZOLA

Elena Gazzola è nata a Milano ed è stata Consigliere Comunale della stessa Città e Presidente del medesimo Consiglio Comunale.

Successivamente ha ricoperto il ruolo di Consigliere Regionale e Assessore agli Enti Locali, Federalismo, Riforme Istituzionali e Politiche Femminili della Regione Lombardia.

Esercita la professione di avvocato a Milano occupandosi, in particolare, di diritto immobiliare e commerciale. Assiste imprese di produzione e commerciali oltre a imprese di costruzione e società immobiliari: opera quindi in quei settori che stanno pesantemente risentendo della crisi in atto.