Senzasconti, Lamperti, Lardieri e Redolfi ad Antenna 3

Ultima puntata del 2019, la numero 209 per la fortuna trasmissione condotta da Roberto Bernardelli su Antenna 3. Ospiti sono Marco Lamperti, Antonio Lardieri e Davide Redolfi. Per chiamare in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è 02 320046240.

Marco Lamperti

Ha 32 anni ed è, dal 2012, Consigliere Comunale di Monza per il Partito Democratico. È inoltre Membro della Segreteria Provinciale di Monza e Brianza e dell’Assemblea Nazionale del PD. Laureato in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, è stato di recente assunto come key account manager da un’importante società di energia e gas. “Liberale e liberista”, è appassionato di teatro e cinema.

Giuseppe Antonio Lardieri

Sposato, tre figli, Dal 1982 lavora nell’azienda Ferrovie dello Stato – Trenitalia. Già consigliere di Zona 9, è stato membro della Segreteria cittadina di Forza Italia, con delega al decentramento ed all’area Metropolitana. È volontario per Trenitalia nella raccolta fondi Telethon. Attualmente è Presidente del Municipio 9 di Milano.

Davide Redolfi

Giovane “secessionista convinto” è docente in un centro di formazione professionale a Milano e frequenta l’Università di Bergamo, facoltà di “Scienze dell’Educazione”. Il suo impegno politico nasce nel 2008: dopo anni all’interno della Lega Nord PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA, ha scelto di mettere tutta la sua passione e il suo impegno all’interno della Confederazione Grande Nord, dove è responsabile per la provincia di Monza e Brianza e Segretario Vicario per la Lombardia.