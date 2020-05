Senzasconti, in studio ad Antenna 3 ospite è la giornalista Stefania Piazzo

SENZA SCONTI, puntata 242 quella di martedì 12 maggio 2020. Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 in studio con Roberto Bernardelli il telefono è 02 32 00 46 240. Di seguito la scheda dell’ospite.

Stefania PIAZZO

Giornalista professionista, dirige il quotidiano online “L’Indipendenza Nuova” e da poco ha fondato e dirige “La Nuova Padania”, giornale on line che in poche settimane ha già raggiunto un milione di pagine vistate.

Già inviato speciale e poi direttore de “La Padania”, ha fatto del federalismo e degli scritti sull’autodeterminazione un punto fermo della sua vita professionale. Ha una grande passione: i cani, i beagle in particolare. Educatore cinofilo, ha condotto per Nord Channel Tv la trasmissione Lo Zoo, che presto approderà ad Antenna 3.

Laureata in Musicologia, diploma di perito agrario allo Stanga di Cremona, ha vissuto e studiato in questa città che resta sempre nel suo cuore: “Le manca tanto il Po”.