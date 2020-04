Senzasconti, emergenza Covid 19 – Boni e De Pasquale in collegamento telefonico su Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 235 per la serata di martedì 7 aprile. Gli ospiti in collegamento telefonico questa sera con Roberto Bernardelli su Antenna 3 sono Davide Boni e Fabrizio De Pasquale. Per intervenire in diretta, dalle 22.30 alle 23,30 il telefono è:02 32 00 46 240

Davide BONI

Fedele al motto “da est ad ovest”, Boni è Amministratore Unico di una società di servizi. Dopo aver ricoperto importanti posizioni istituzionali (presidente della Provincia di Mantova, consigliere regionale per la Lega Nord, assessore al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia e Presidente del Consiglio Regionale Lombardo) oggi è “Coordinatore Nazionale Lombardia” del movimento Grande Nord.

Fabrizio DE PASQUALE

Nato a Modica (Rg), è laureato in Scienze Politiche presso l’Università Statale di Milano con la tesi: L’Amministrazione Federale Americana. Giornalista Pubblicista, lavora da sempre nel settore del marketing e della pubblicità. Impegnato in politica sin da giovane, oggi è alla guida del Gruppo “Forza Italia – Berlusconi Presidente” in Consiglio Comunale a Milano.