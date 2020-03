Senzasconti, De Pasquale, Poloni e Strada su Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 229. Martedì gli ospiti in collegamento telefonico con Roberto Bernardelli sono Fabrizio De Pasquale, Marco Poloni e Elisabetta Strada. Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è: 02 32 00 46 240.

Fabrizio DE PASQUALE

Nato a Modica (Rg), è laureato in Scienze Politiche presso l’Università Statale di Milano con la tesi: L’Amministrazione Federale Americana. Giornalista Pubblicista, lavora da sempre nel settore del marketing e della pubblicità. Impegnato in politica sin da giovane, oggi è alla guida del Gruppo “Forza Italia – Berlusconi Presidente” in Consiglio Comunale a Milano.

Marco POLONI

Marco Poloni è nato a Monza e vive a Cologno Monzese, è sposato e ha tre figli. È amministratore unico di una società immobiliare. Già consigliere comunale della sua Città, oggi è vicesegretario provinciale di Grande Nord e Segretario della “Circoscrizione Martesana” per lo stesso movimento.

Elisabetta STRADA

Milanese, Strada ha lavorato nel mondo della pubblicità per oltre 27 anni. Attualmente lavora alla Fondazione Francesca RAVA, Onlus che si occupa di bambini in stato di emergenza in America Centrale e in Italia. È Consigliera regionale eletta nella lista Lombardi Civici Europeisti, ed è componente della Commissione Territorio e Infrastrutture. Ha contribuito a fondare Alleanza Civica Nord: “rete civica nazionale per l’autonomia e lo sviluppo delle macro regioni”.