Senzasconti, De Pasquale, Guarnieri, Pizzul e Redolfi da Bernardelli ad Antenna 3

SENZASCONTI, puntata 213 per la serata in diretta di martedì 21 gennaio 2020. In studio con Roberto Bernardelli ci sono Fabrizio De Pasquale, Antonio Guarnieri, Fabio Pizzul e Davide Redolfi.

02 32 00 46 240.

Fabrizio DE PASQUALE

Nato a Modica (Rg), è laureato in Scienze Politiche presso l’Università Statale di Milano con la tesi: L’Amministrazione Federale Americana. Giornalista Pubblicista, lavora da sempre nel settore del marketing e della pubblicità. Impegnato in politica sin da giovane, oggi è alla guida del Gruppo “Forza Italia – Berlusconi Presidente” in Consiglio Comunale a Milano.

Antonio GUARNIERI

Antonio Guarnieri, nipote del celebre direttore d’orchestra a lui omonimo, nasce a Milano nel 1968. Dopo gli studi si la laurea in Farmacia e si trasferisce a Legnano dove è titolare di Farmacia.

Già capogruppo di Alleanza Nazionale, dopo lo scioglimento dei circoli finiani si avvicina alla Lega con cui diverrà presidente del Consiglio Comunale. Successivamente si dimette e insieme a tre consiglieri leghisti e a dieci consiglieri di minoranza stacca la spina alla Giunta Fratus. Da lì ad un mese circa scoppia l’inchiesta Piazza Pulita.

Le dimissioni costano a Guarnieri e agli altri consiglieri l’espulsione dalla Lega.

Guarnieri decide di fondare un’associazione civica denominata Legnano Cambia di cui oggi è presidente.

Fabio PIZZUL

Classe 1965, 4 figli, giornalista, già direttore di Radio Marconi, Fabio Pizzul ha conseguito il Diploma di Laurea in Lettere Moderne (indirizzo storico contemporaneo) presso l’Università degli Studi di Milano.

Presidente Diocesano Azione Cattolica Ambrosiana dal 2002 al 2008.

È Consigliere regionale, Capogruppo e responsabile Comunicazione per il Partito democratico in Regione Lombardia.

Davide REDOLFI

Davide Redolfi, giovane “secessionista convinto” è docente in un centro di formazione professionale a Milano e frequenta l’Università di Bergamo, facoltà di “Scienze dell’Educazione”. Il suo impegno politico nasce nel 2008: dopo anni all’interno della Lega Nord PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA, ha scelto di mettere tutta la sua passione e il suo impegno all’interno della Confederazione Grande Nord, dove è responsabile per la provincia di Monza e Brianza e Segretario Vicario per la Lombardia.