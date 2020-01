Senzasconti, Cappato, Rizzi, Rigano e Reho ad Antenna 3

Puntata 212 per Senzasconti di lunedì 20 gennaio 2020. Alle 22,30 in diretta fino alle 23,30 con Roberto Bernardelli su Antenna 3 gli ospiti del talk politico sono Marcos Cappato, Max Rigano, Monica Rizzi e Daniela Reho. Per intervenire in diretta il numero è: 02 32 00 46 240.

Marcos Cappato

19 anni, è nato in Brasile, vive da 12 anni in Italia e frequenta il Liceo delle Scienze Umane di Corsico. Affetto da Tetraparesi Spastica, lo scorso anno è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come Alfiere della Repubblica per aver sceneggiato un cortometraggio sui disabili che ha visto come protagonista Amanda Sandrelli. Marcos chiede di poter avere un pulmino (che il Comune di Milano ha bloccato a seguito di una delibera del 2 Agosto 2018) che da casa lo accompagni a scuola.

Max Rigano

Giornalista professionista, Max ha un lungo percorso a Telepadania con la Lega Nord di Umberto Bossi. Ha lavorato in RAI nella produzione di contenuti per la trasmissione Robin Hood per due stagioni 2005/2006 e 2006/2007. È stato anche capo ufficio stampa dell’Assessorato alla Cultura in Regione Lombardia. Attualmente free lance lavora soprattutto con i social ed ha una sua pagina ufficiale su Facebook Max Rigano News.

Monica RIZZI

E’ nata a Brescia e vive in Val Camonica. Già consigliere e poi assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione ed Edilizia Privata a Darfo Boario Terme (con la Lega Lombarda), è stata Consigliere Regionale della Lombardia e firmataria della Legge che istituisce il Garante per l’Infanzia e la Legge contro il randagismo. È stata assessore regionale allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia. Oggi è responsabile organizzativo della CONFEDERAZIONE Grande Nord.

Daniela REHO

E’ avvocato, dipendente pubblico ed è esperta di formazione professionale. In passato è stata Consigliera di Zona con il sindaco Letizia Moratti. È Presidente di Motore Metropolitano, associazione di volontariato che “ponendosi come Osservatorio del benessere, ha come scopo la tutela dei cittadini”.

Motore Metropolitano aiuta anche altre associazioni che lavorano nel Terzo Settore nel disbrigo delle pratiche legali e nella raccolta fondi per particolari iniziative. Attualmente Reho è Segretario Vicario Città Metropolitana per l’Unione dei Democratici Cristiani e di Centro.