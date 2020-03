Senzasconti, Boni, Rigano e Signorelli ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 224. Lunedì 2 marzo ospiti di Roberto Bernardelli ad Antenna 3 sono Davide Boni, Max Rigano e Carlo Signorelli. Per intervenire, dalle 22,30 alle 23,30 in diretta: 02 32 00 46 240.

Davide BONI

Boni è Amministratore Unico di una società di servizi. Fedele al motto “da est ad ovest”, dopo aver ricoperto importanti posizioni istituzionali, presidente della Provincia di Mantova, consigliere regionale per la Lega Nord, assessore al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia e Presidente del Consiglio Regionale Lombardo, oggi è “Coordinatore Nazionale Lombardia” del movimento Grande Nord.

Max RIGANO

Giornalista professionista, Max ha un lungo percorso a Telepadania con la Lega Nord di Umberto Bossi. Ha lavorato in RAI nella produzione di contenuti per la trasmissione Robin Hood per due stagioni 2005/2006 e 2006/2007. È stato anche capo ufficio stampa dell’Assessorato alla Cultura in Regione Lombardia Attualmente free lance lavora soprattutto con i social ed ha una sua pagina ufficiale su Facebook: Max Rigano News.

Carlo SIGNORELLI

Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica e direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università Vita-Salute San Raffaele, il professor Signorelli è autore di oltre 1200 pubblicazioni scientifiche e giornalistiche.

25 anni di esperienze didattiche in diverse università italiane ed estere, dal 2014 al 2016 è stato Presidente della Società Italiana di igiene, medicina preventiva e Sanità Pubblica e attualmente è Tesoriere della European Public Health Association.