Senzasconti, Boni, Reho, Rossati ad Antenna 3

SENZA SCONTI, siamo alla puntata 227. Martedì 10 marzo 2020 in diretta dalle 22,30 alle 23,30 con Roberto Bernardelli ci sono Davide Boni, Daniela Reho e Massimo Rossati. Per intervenire il telefono è: 02 32 00 46 240

Davide BONI

Boni è Amministratore Unico di una società di servizi. Fedele al motto “da est ad ovest”, dopo aver ricoperto importanti posizioni istituzionali, presidente della Provincia di Mantova, consigliere regionale per la Lega Nord, assessore al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia e Presidente del Consiglio Regionale Lombardo, oggi è “Coordinatore Nazionale Lombardia” del movimento Grande Nord.

Daniela REHO

Daniela Reho è avvocato, dipendente pubblico ed è esperta di formazione professionale.

In passato è stata Consigliera di Zona con il sindaco Letizia Moratti. È Presidente di Motore Metropolitano, associazione di volontariato che “ponendosi come Osservatorio del benessere, ha come scopo la tutela dei cittadini”. Motore Metropolitano aiuta anche altre associazioni che lavorano nel Terzo Settore nel disbrigo di pratiche legali e nella raccolta fondi per particolari iniziative. Attualmente Reho è Segretario Vicario Città Metropolitana per l’UDC, Unione dei Democratici Cristiani e di Centro.

Massimo ROSSATI

Massimo Rossati, è nato a Bergamo, ha 43 anni ed è laureato in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale al Politecnico di Milano. È libero professionista nel campo dell’urbanistica e della valutazione ambientale e consulente di Regione Lombardia. È Segretario della Lega Nord di Monza da giugno 2018. “Sono molto attento – dice – alle tematiche ambientali con un approccio non radicale o talebano, ma di ambientalismo ragionevole e sostenibile”.