Senzasconti, Boni, Mazzucotelli, Galimberti e Strada da Bernardelli ad Antenna 3

Senzasconti, puntata 211. Martedì 14 gennaio gli ospiti di Roberto Bernardelli su Antenna 3 sono Davide Boni, Andrea Mazzucotelli, Giovanni Galimberti e Elisabetta Strada.

Davide Boni

Fedele al motto “da est ad ovest”, Boni è Amministratore Unico di una società di servizi. Dopo aver ricoperto importanti posizioni istituzionali, presidente della Provincia di Mantova, consigliere regionale per la Lega Nord, assessore al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia e Presidente del Consiglio Regionale Lombardo oggi è “Coordinatore Nazionale Lombardia” del movimento Grande Nord.

Andrea Mazzucotelli

Classe 1991, è Ingegnere Chimico e lavora nel settore della sicurezza industriale. Appassionato e studioso di trasporto pubblico locale e servizio ferroviario, si dedica al Comitato Viaggiatori Trenord da volontariato. Costituito nel 2015 come formazione spontanea con il supporto di una sessantina di persone, il Comitato è riconosciuto da Regione Lombardia come elettore dei Rappresentanti Regionali dei Viaggiatori e partecipa al coordinamento dei Comitati Viaggiatori Lombardi. Il Comitato si occupa di diverse direttrici ferroviarie lombarde, tra le più frequentate in Italia, tra cui la S1/S3 Lodi – Milano – Saronno: la terza tratta più frequentata in Italia. Il mezzo di comunicazione principale è la pagina Facebook che conta oggi 1600 “mi piace”.

Giovanni Galimberti

Di Molteno (LC) classe 1985, è informatico frontaliere in Canton Ticino.

Ha viaggiato in treno da Molteno a Lecco durante gli anni di studi, successivamente con Le Ferrovie Nord Cadorna-Asso per recarsi al lavoro a Milano, dopodiché per sei anni in auto nel Luganese. Dal 2013 è pendolare della Como-Lecco per raggiungere Chiasso; da allora è uno dei portavoce del Comitato Pendolari Como-Lecco.

Il Comitato nasce a fine 2008 e coinvolge amministratori locali ed associazioni, interloquisce con Regione Lombardia Rete Ferroviaria Italiana, Trenord per segnalare problemi e suggerire soluzioni. Tra gli obiettivi raggiunti ricordiamo l’inserimento di nuove corse e l’istituzione del «Tavolo Tecnico per la Como-Lecco» in Regione, all’interno del quale sono presenti sindaci, consiglieri e tecnici.

Elisabetta Strada

Milanese, Strada ha lavorato nel mondo della pubblicità per oltre 27 anni. Attualmente lavora alla Fondazione Francesca RAVA, Onlus che si occupa di bambini in stato di emergenza in America Centrale e in Italia.

E’ sposata e ha due figli; “e poi – dice – ci sono anche Matisse ed Hemingway: una dolcissima golden retriver e un segugio adottato dal canile”.

È Consigliera regionale eletta nella lista Lombardi Civici Europeisti, ed è componente della Commissione Territorio e Infrastrutture. Ha contribuito a fondare Alleanza Civica Nord: “rete civica nazionale per l’autonomia e lo sviluppo delle macro regioni”.