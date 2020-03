Senzasconti, Bernasconi, Moretti, Flenda e Grifo ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 225. Martedì 3 marzo ospiti di Roberto Bernardelli ad Antenna 3 sono Bernarsconi, Moretti, Flenda e Gerifo. Per intervenire, dalle 22,30 alle 23,30 in diretta: 02 32 00 46 240.

Maurizio BERNASCONI

Nato a Varese il 25 settembre 1967, è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con tesi in diritto processuale civile dal titolo “Preclusioni e decadenze nel rito del lavoro”. È avvocato giuslavorista, esperto di Diritto del lavoro, Politiche del lavoro e Diritto previdenziale.

È presidente del Collegio dei Probiviri di Confcommercio Nazionale.

È stato consigliere giuridico per il Ministro del Lavoro Roberto Maroni; nel 2018 è stato candidato alla Camera per il movimento Grande Nord.

Matteo MORETTI

Matteo Moretti ha 41 anni ed è padre di Erik, Petra e Diana. Segretario Generale FILCAMS CGIL Monza e Brianza, rappresenta i lavoratori e le lavoratrici del commercio e del terziario. È da Operaio Metalmeccanico turnista che inizia l’attività sindacale in fabbrica, poi diventa funzionario della FIOM e successivamente di FILC TEM: “la giustizia sociale e la difesa dei più deboli – afferma – sono il mio principale impegno”.

Fabio FLENDA

Fabio Flenda ha 56 anni, è Primo Comandante dell’Aviazione Civile con quasi 13.000 ore di volo su velivoli intercontinentali. Ufficiale riservista dell’Esercito e Medico Aerospaziale, ha studiato Medicina di Emergenza e conseguito due Master di II livello in Medicina di Emergenza e in Security Militare È stato responsabile Medicina di Gruppo ed Human Factors per la ex Meridiana nonché vice responsabile della Sicurezza Volo. Lavora in Airitaly da piú di 25 anni…

Gianluca GRIFO

Gianluca Griffo ha 32 anni ed è nato a Milano il 16 settembre 1987.

Studi aeronautici, diploma di specializzazione in controllo del traffico aereo, è dipendente della compagnia aerea Meridiana/Airitaly dal 2009; la sua sede di lavoro è lo Scalo di Milano Malpensa.

Partecipa a Senza Sconti come Rappresentante sindacale: ricopre il ruolo di Segretario della RSA Piloti Assistenti di volo AirItaly per conto di ANPAC.