Senzasconti, Bernasconi in studio ad Antenna 3

Maurizio BERNASCONI

Nato a Varese il 25 settembre 1967, è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con tesi in Diritto Processuale Civile dal titolo “Preclusioni e decadenze nel rito del lavoro”. È avvocato giuslavorista, esperto di Diritto del lavoro, Politiche del lavoro e Diritto previdenziale.

È presidente del Collegio dei Probiviri di Confcommercio Nazionale.

È stato consigliere giuridico per il Ministro del Lavoro Roberto Maroni; nel 2018 è stato candidato alla Camera per il movimento Grande Nord.