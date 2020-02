Senzasconti, Bernasconi, Grifo, Flenda e Moretti ad Antenna 3

SENZA SCONTI, siamo alla puntata 222. Lunedì 24 febbraio 2020 in studio ad Antenna3 con Roberto Bernardelli molti ospiti sui temi di attualità e cronaca. Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è: 02 32 00 46 240

Maurizio BERNASCONI

Nato a Varese il 25 settembre 1967, è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con tesi in diritto processuale civile dal titolo “Preclusioni e decadenze nel rito del lavoro”. È avvocato giuslavorista, esperto di Diritto del lavoro, Politiche del lavoro e Diritto previdenziale.

È presidente del Collegio dei Probiviri di Confcommercio Nazionale.

È stato consigliere giuridico per il Ministro del Lavoro Roberto Maroni; nel 2018 è stato candidato alla Camera per il movimento Grande Nord.

Gianluca GRIFO

Gianluca Griffo ha 32 anni ed è nato a Milano il 16 settembre 1987.

Studi aeronautici, diploma di specializzazione in controllo del traffico aereo, è dipendente della compagnia aerea Meridiana/Airitaly dal 2009; la sua sede di lavoro è lo Scalo di Milano Malpensa.

Partecipa a Senza Sconti come Rappresentante sindacale: ricopre il ruolo di Segretario della RSA Piloti Assistenti di volo AirItaly per conto di ANPAC.

Matteo MORETTI

Matteo Moretti ha 40 anni ed è padre di Erik, Petra e Diana. Segretario Generale FILCAMS CGIL Monza e Brianza, rappresenta i lavoratori e le lavoratrici del commercio e del terziario. È da operaio metalmeccanico turnista che inizia l’attività sindacale in fabbrica, poi diventa funzionario della FIOM e successivamente di FILC TEM: “la giustizia sociale e la difesa dei più deboli – afferma – sono il mio principale impegno”.

Fabio FLENDA

Fabio Flenda ha 56 anni, è Primo Comandante dell’Aviazione Civile con quasi 13.000 ore di volo su velivoli intercontinentali. Ufficiale riservista dell’Esercito e Medico Aerospaziale, ha studiato Medicina di Emergenza e conseguito due Master di II livello in Medicina di Emergenza e in Security Militare. È stato responsabile Medicina di Gruppo ed Human Factors per la ex Meridiana nonché vice responsabile della Sicurezza Volo. Lavora in Airitaly da piú di 25 anni…