Senza parlare di sbarchi la Lega crolla. Pd a 5 punti dal Capitano silenzioso

di Benedetta Baiocchi – Matteo Salvini arretra. E’ il primo dato politico rilevante dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna. La Salvini premier scende nelle intenzioni di voto al 27,2%, il Pd tallona ora il Capitano al 22%. L’ultima rilevazione di Ixè per Rai – Cartabianca dice molto sul silenzio di Matteo Salvini, sparito dai media, improvvisamente sotto traccia. Non parla più di sbarchi, e senza la vetrina dei barconi perde tutto d’un colpo il 5% del consenso. E gli altri? M5s dal 15,4% al 15,7%. . Fratelli d’Italia in lieve calo al 13,4%, Forza Italia risale al 6,2%. Renzi, senza il braccio di ferro col governo, si porta al 2,8%.