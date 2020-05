Se paghiamo il 100% della sanità, vogliamo decidere da soli senza Roma

riceviamo e pubblichiamo

Inevitabilmente, i problemi della crisi del coronavirus e della salute hanno a che fare l’uno con l’altro. Attualmente è necessaria una regolamentazione indipendente delle misure Coronavirus senza l’Italia.- Ora è il momento giusto per chiedere un proprio sistema sanitario senza l’Italia.

L’Italia regola il sistema sanitario, fornisce il quadro giuridico e definisce gli obiettivi. Regola l’assicurazione sanitaria, la medicina preventiva, gli standard terapeutici, il rimborso dei farmaci, i requisiti per il personale, la formazione, le Associazioni Professionali e molto altro. Le regioni fino ai distretti sanitari possono e devono provvedere personalmente all’attuazione.

Il sistema sanitario del Sudtirolo è autofinanziato al 100%. I costi sono quindi a carico del gettito fiscale generato nella Provincia Autonoma. “È quindi legittimo richiedere anche il 100% di autogoverno nel sistema sanitario”, afferma il dott. Andreas Tutzer, medico all’ospedale di Bolzano. “Un sistema italiano può funzionare anche bene per l’Italia, il che non significa che funzioni bene per noi. Dal punto di vista culturale dipende dall’origine: noi affrontiamo le soluzioni dei problemi in modo diverso. Abbiamo una prospettiva diversa sull’efficienza, sullo sviluppo. Rilevanza e beneficio sono pure classificati in modo differente. ”

Molto sta andando molto bene nel sistema sanitario, dice il dottore. Ma c’è ancora molto da migliorare. Tra l’altro: carenza di medici e formazione, mancanza di cure, lunghi tempi di attesa, burocrazia, digitalizzazione, centralismo.

Dov’è l’autonomia? Si chiede la “Süd-Tiroler Freiheit”. Senza il costante freno a mano tirato da Roma, le riforme potrebbero essere attuate in modo efficiente e rapido. È pertanto giustificato richiedere un sistema sanitario indipendente senza l’Ital