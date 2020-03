Scuola, tutti a casa. Tranne i bidelli, cittadini di Serie B

di Cassandra – Tutti a casa, scuole chiuse. Macché, chiuse un bel niente. Eh sì. Perché se al primo decreto davvero il governo Conte bis aveva messo tutti a riposo forzato, dal secondo sino al terzo decreto, quello della quarantena per i lombardi, per intenderci, lo Stato ha considerato figli di una scuola minore il personale ausiliario, il vecchio caro bidello. E’ presto detto: l’Ata, il personale statale che si divide in tre fasce, Amministrativo, tecnico, ausiliario, in teoria dovrebbe restare a casa, o, almeno, turnare. D’altra parte se i prof fanno lezione su whatsapp, se i presidi si chiudono nel loro ufficio dirigenziale, che ci fa uno stuolo di ausiliari in giro per le classi? Che domanda banale. Fanno la guardia ai muri. Con tutto quello che si sente dire, sai mai che crolli qualcosa proprio adesso.

La questione ce la racconta candidamente Giovanna, ausiliaria in un circolo scolastico che vede all’attivo 22 bidelli.

“Siamo tutti al lavoro, nessuno ci ha detto di restare a casa. Eppure qui non c’è nessuno. E’ incredibile che lo Stato si sia dimenticato del suo personale. Che senso ha, privi di dotazioni di prevenzione, essere a scuola? Il personale amministrativo è in ufficio. Quello tecnico pure. Noi no. I più fessi, insomma. Perché poi possono turnare i tecnici e noi no!?”, si interroga Giovanna senza una risposta…

Beh, ce lo chiediamo anche noi. Ma finisse qui. Andavano sanificate le scuole. Secondo voi c’hanno pensato i Comuni? Mica tutti. E dove i Comuni erano distratti, ecco che Giovanna ricorda chi si è piegato in due per mettere in sicurezza igienica le strutture: “Abbiamo sanificato noi”.

Cara Giovanna, è proprio vero che fatta la legge, trovato l’inganno. E chi paga sono sempre quelli che non hanno la parola. Mandate un messaggio a Conte: Asino chi legge.