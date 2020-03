SCUOLA LIBERA, petizione online: un danno maturità a settembre. di Stato a settembre è inutile e dannosa. Ecco che fare

SCUOLA LIBERA ha lanciato questa petizione e l’ha diretta a Ministero della Pubblica Istruzione – MIUR ROMA

Non distruggiamo due anni scolastici. La proposta di spostare gli esami di Stato a settembre è inutile e dannosa. 1) Mette a rischio il regolare andamento di due anni scolastici, oltre a quello in corso, già compromesso. 2) Crea enormi problemi nella gestione del personale precario. 3) Comporta costi inutili 4) Crea problemi per le iscrizioni universitarie (quand’anche il mondo universitario si adattasse per decreto, toglierebbe a molti studenti la possibilità di accedere a università estere 5) Ritarda pericolosamente l’accesso al mondo del lavoro per chi non prosegue gli studi.

Molto meglio: 1) lezioni sino a fine giugno 2) colloquio solo orale nella prima metà di luglio: NO SCRITTI, NO INVALSI. 3) scrutinio con media tra credito scolastico, media del primo quadrimestre e di quel che si è fatto nel secondo, punteggio del colloquio orale

Facciamo di necessità virtù, semplifichiamo l’esame di Stato.

Info: “https://www.change.org/p/ministero-della-pubblica-istruzione-miur-roma-non-distruggiamo-due-anni-scolastici-no-all-esame-di-stato-maturit%C3%A0-a-settembre/c/776987059″>https://www.change.org/p/ministero-della-pubblica-istruzione-miur-roma-non-distruggiamo-due-anni-scolastici-no-all-esame-di-stato-maturit%C3%A0-a-settembre/c/776987059