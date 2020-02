Scottish National Party: visti scozzesi per le imprese che vogliono lavorare superando la Brexit

Sul proprio profilo facebook, lo Scottish National Party affronta la questione Brexit dal punto di vista delle imprese e dei lavoratori. Risulta infatti che il muro alzato da Londra porterà seri danni all’economia scozzese. Ecco quanto denunciato e la contropoposta: un sistema di visti di Edimburgo per non paralizzare il sistema.

Scottish National Party (SNP)

A new report from the Federation of Small Businesses reveals one in five small businesses in Scotland could close, or radically change their business model, because of Tory immigration plans.

The FSB have backed the SNP’s plans for a Scottish Visa system.

Un nuovo rapporto della Federazione delle piccole imprese rivela che una piccola impresa su cinque in Scozia potrebbe chiudere, o cambiare radicalmente il loro modello di business, a causa dei piani di immigrazione dei conservatori.

L ‘ FSB ha sostenuto i piani del SNP per un sistema di visti scozzese.