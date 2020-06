Regole svizzere all’italiana: spesa vietata purché non sia la sola ragione del viaggio

Allora, gli svizzeri possono entrare in Italia, finalmente. Posso andare a incontrare amici, prendere un caffè, cenare, mangiarsi una pizza. Ma non potranno venire a casa nostra varcando il confine per fare la spesa. Anzi, un momento, potranno purché non vengano solo per questo. Insomma, basterà un caffè come lasciapassaare?

