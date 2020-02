Quell’inutile sarcasmo del Sud che non si preoccupa degli sprechi sanitari

di Riccardo Pozzi – Michele Mirabella, in una delle tante trasmissioni virali della RAI , ha gettato la sua consueta maschera di elegante intellettuale del sud, commentando con sarcastica sorpresa che i focolai di coronavirus siano scoppiati nel norditalia. Nord che, a suo dire, si “vantava” di pagare le siringhe un quinto dei siciliani.

Davvero curioso vedere con quanta ironia divertita, il fine meridionalista dall’eloquela affilata e tagliente, non vedesse l’ora di denigrare la sanità lombardo veneta…

Rimane il mio personale sconcerto nel verificare come anche in un intellettuale colto e intelligente del sud sia più facile considerare l’efficienza come una “vanteria”, mentre non trovi necessario chiedersi come mai le siringhe siciliane costino il quintuplo delle lombarde.

Ma il Prof. Mirabella, che non è certo uno sciocco, sa bene dove vanno a finire i soldi dei cosiddetti sprechi sanitari del sud. Che almeno ci risparmi il suo sarcasmo…