Preghiere bestiali 2 / Il Salmo 36: Ci salviamo insieme, uomini e animali

di Stefania Piazzo – Dopo l’invocazione del 370 dopo cristo, a firma di Basilio di Cesarea, perché l’uomo non uccida gli animali, si va ancora più indietro nel tempo con il Salmo 36,7. Appare un concetto anche in questo caso modernissimo: l’uomo si salva solo insieme agli animali, il destino è comune. Non solo, spesso l’uomo, riconosce il salmista, non comprende la missione delle bestie, il loro ruolo, si crede superiore l’uomo. Il rispetto, la benevolenza, la condivisione è per tutti, animali al pari dell’essere umano. Ecco una lezione che spiazza tutti coloro che pongono l’uomo al centro dell’universo, dominatore incontrastato…

Signore e salvatore del mondo,

noi ti preghiamo anche per gli animali,

che umilmente portano con noi

il peso e il calore del giorno

e offrono le loro semplici vite,

aiutandoci a vivere bene.

Noi ti preghiamo

anche per le creature selvagge,

che tu hai creato sapienti, forti, belle.

Ti preghiamo

per tutte le creature,

anche quelle che non sono intelligenti,

perché esse hanno una loro missione,

sebbene noi siamo incapaci di riconoscerla.

E supplichiamo

la tua grande tenerezza,

perché tu hai promesso

di salvare insieme l’uomo e gli animali

e hai concesso a tutti il tuo amore infinito.