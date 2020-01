Pensioni regionali, antidoto alla crisi

di Davide Redolfi – L’Inps ha un buco di 5.5 miliardi. Solo un inps regionale può salvarci! Fonti giornalistiche ci fanno sapere che l’Inps ha un buco di 5.5 miliardi di euro.

E mentre lo stato non versa i contributi dei suoi dipendenti nelle casse, e mentre i dirigenti continuano ad aumentarsi gli stipendi i nostri anziani vivono con pensioni indegne.

Ma una soluzione a tutto questo c’è, la troviamo guardando i vari bilanci regionali. Come in tutti gli altri settori, anche in quello pensionistico la Lombardia viene derubata.

Siamo l’unica regione ad avere i conti in attivo, ovvero versiamo più di quello che riceviamo. Tutto ciò ovviamente per alimentare la mangiatoia italiana.

Dobbiamo mantenere i falsi invalidi made in Sud, i baby pensionati, i parassiti romani.

Le soluzioni ci sono, sta a noi decidere se continuare su questa strada e mantenere un esercito di parassiti o cambiare percorso. Un percorso nuovo fatto di virtuosità e autonomia. Che aspettiamo dall’ottobre 2017.