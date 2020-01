Pagliarini: lavorano per il loro potere, non per noi cittadini

di GIANCARLO PAGLIARINI – Nel medioevo le bande di re e di signorotti che volevano gestire il potere dichiaravano guerre e si prendevano a botte. A mio giudizio la nostra politica oggi E’ ANCORA MEDIOEVO. L’obiettivo non dovrebbe essere quello di “gestire il potere” ma quello di “servire i cittadini”. In questo caso i diversi partiti dovrebbero lavorare assieme.

A Berna oggi i sette membri del Governo rappresentano i quattro partiti maggiormente votati alle ultime elezioni: 2 sono dell’UDC (Unione democratica di centro. Alle ultime elezioni hanno ottenuto il 29%), 2 sono del PS (Partito socialista svizzero. 19%) , 2 del PLR , i liberali radicali. (16%) e 1 PPD (il Partito popolare democratico. 12%). In totale 76%.

L’articolo 177 della Costituzione impone che il Governo deve decidere in quanto autorità collegiale. Questo significa che nei confronti dell’esterno i Ministri difendono le decisioni del Governo anche se queste non coincidono con quelle del loro partito di appartenenza o con la loro opinione personale.

Con questa cultura la Svizzera, che è grande il doppio della Lombardia, “siede stabilmente in cima , o nei pressi della cima, di quasi tutti gli indici globali di ricchezza, competitività, qualità della vita, innovazione…” ((Parag Khanna, “ La rinascita delle città-stato”).

Dunque i partiti, che sono diversissimi tra loro, non si fanno la guerra ma ragionano con pragmatismo e lavorano assieme per i cittadini.

Invece da noi i partiti litigano continuamente. Perché? A mio giudizio per il motivo che da noi non si lavora per i cittadini ma si lotta per gestire il potere. L’idea di lavorare assieme, facendo ognuno i necessari passi indietro, da noi è considerata assurda e la chiamano “inciucio” … anche a costo di far colare a picco l’intero paese!