Ordinanza sindaco di Malvito (Cs): chi rientra dal Nord rischia il carcere

La notizia si è diffusa velocemente, e non poteva essere diversamente.

Pietro Amatuzzo, sindaco di Malvito, comune del Cosentino, ha fatto del suo meglio per evitare il possibile contagio da coronaviurs. Se torni dal Nord, da Lombardia o Veneto, non puoi entrare nel territorio del Comune. Rischi l’arresto. Misure drastiche, da peste manzoniana.

Si legge sulla stampa locale che “Il primo cittadino invita le forze dell’ordine a far rispettare il divieto, ricordando che la violazione comporta l’applicazione dell’articolo 650 del codice penale, con conseguente rischio di arresto fino a tre mesi”.

“Un consigliere comunale di minoranza, Fausto Amatuzzo, appena rientrato dalla Lombardia, ha reso noto il documento, che gia’ era stato annullato “per errori di battitura”, come si legge sull’albo pretorio online del Comune del Cosentino, e poi riemesso”, come si legge su Strill.it. e su Repubblica.it. Nexquotidiano pubblica poi l’ordinanza integrale, che qui riproponiamo.