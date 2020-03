Openpolis, coronavirus: le conseguenze per Camera e Senato

rassegna stampa

di Openpolis – Per affrontare l’emergenza Coronavirus il governo Conte II ha deliberato 5 diversi decreti legge, di cui 4 attualmente in discussione, incluso il Cura Italia. A questi bisogna poi aggiungere anche il decreto cuneo fiscale, testo a completamento della manovra.

Uno dei problemi che però sta emergendo è l’impossibilità per il parlamento di riunirsi per discutere e votare gli atti, rispettando le indicazioni di sicurezza date dal governo.

Molte sono le possibilità sul tavolo: dall’accorpamento di alcuni testi, alla creazione di commissioni speciali (con capacità di discutere decreti legge), passando per il voto online (attualmente opzione complessa).

Una cosa però è certa, ad oggi questa emergenza sanitaria sta mettendo anche in forte difficoltà il nostro parlamento. Il ruolo di camera e senato non è solo quello di approvare i decreti del governo, ma anche di discuterli per migliorarli.

segue su https://www.openpolis.it/numeri/come-approvare-i-decreti-per-il-coronavirus/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_term=MailUp&utm_content=MailUp&utm_campaign=Newsletter