Nord macroregione gigante in Europa. Ma nano politico con Roma

di Davide Boni e Stefania Piazzo – Poche parole e molti fatti. Nella società dei cosiddetti big-data, ovvero della mole di informazioni che vengono accumulate per conoscere e scandagliare le nostra vita, cosa c’è di più big dei numeri che raccontano di noi e del resto d’Europa? Eppure il peso economico e sociale non determina più le scelte della politica. Chi è portatore di interessi per la quantità di voti raccolti al Nord non rappresenta il Nord. Fino a quando il sistema potrà reggere? La pancia del Nord non potrà essere piena in eterno, forse occorre aspettare anni di carestia per una rivoluzione in cabina, anzi, in gabina elettorale?

Ecco il Pil per regioni in Europa e quello pro capite. Infine, il grado di dipendenza economica delle regioni. Dati Istat. Il resto, se volete farvi un po’ di cultura macroregionale, lo trovate sull’Annuario statistico regionale lombardo.