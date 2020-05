Morti per Covid: 346mila. Morti per fame negli ultimi 4 mesi: 3,7 milioni di persone

Papa Francesco qualche settimana fa ha parlato di pandemie. Eh sì, perché non c’è solo il Covid.

«Ci sono tante altre pandemie che fanno morire la gente e noi non ce ne accorgiamo, guardiamo da un’altra parte», dice Papa Francesco durante la messa.

«Noi non aspettavamo questa pandemia, è venuta senza che noi l’aspettassimo ma adesso c’è. E tanta gente muore. Tanta gente muore da sola e tanta gente muore senza poter fare nulla. Tante volte può venire il pensiero: “A me non tocca, grazie a Dio mi sono salvato”. Ma pensa agli altri! Pensa alla tragedia e anche alle conseguenze economiche, le conseguenze sull’educazione, le conseguenze… Quello che avverrà dopo. E per questo oggi, tutti, fratelli e sorelle, di qualsiasi confessione religiosa, preghiamo Dio».

Poi il carico da 90 del pontefice.

«Nei primi quattro mesi di quest’anno sono morti 3 milioni e 700mila persone di fame. C’è la pandemia della fame. In quattro mesi, quasi 4 milioni di persone».

Quante sono le vittime ufficiali per Covid nello stesso periodo? 346mila.

Passerà il Covid, arrivato come una guerra, come un diluvio universale. Ma il problema delle ingiustizie che provocano morti non passerà. Scivolerà via indifferente.

Foto di Stephen Walker