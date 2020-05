Monza e Brianza. Provincia con un buco da 8 milioni? Basta trasferimenti a Roma

di Davide Redolfi – Presidente Santambrogio non è il caso di cessare i trasferimenti a Roma?

Non solo le aziende sono in crisi in questo periodo di pandemia.

Apprendiamo oggi che, nelle casse della provincia di Monza mancherebbero all’appello 8 milioni di euro dei 39 che deve trasferire a Roma.

Una provincia così ricca e importante come quella di Monza non può e non deve elemosinare niente da questo stato.

È ORA DI STOPPARE I TRASFERIMENTI A ROMA!

39 milioni servono alle nostre aziende, alle nostre partite iva, alle nostre strade e ai nostri ponti!

Ora basta.

Grande Nord invita il presidente Santabrogio a non versare più nemmeno un euro allo stato centrale.

Siamo al dunque, o portiamo avanti azioni forti oppure moriremo.

Basta Soldi a roma!