Merkel: la crisi più grande da fine seconda guerra mondiale

La crisi del coronavirus è la situazione più grave che la Germania si trova ad affrontare dalla fine della seconda guerra mondiale. E’ quanto dirà questa sera la cancelliera tedesca Angela Merkel in un discorso televisivo alla nazione, secondo anticipazioni distribuite ai media. “Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale il nostro paese non doveva affrontare una tale sfida che dipende così tanto dal nostro agire insieme in solidarietà”, dirà la cancelliera, esortando a non fare incetta di generi alimentari.

E’ ”necessario rallentare la diffusione del coronavirus con misure appropriate e ragionevoli” in modo da ”guadagnare tempo”, ha affermato la cancelliera tedesca. Serve ”tempo per sviluppare la ricerca del vaccino e dei medicinali” utili a contrastare la diffusione del Covid-19, ”ma tempo soprattutto per curare al meglio tutte le persone che si ammalano”.

Occorre ”ridurre tutto quello che mette in pericolo le persone” e ”può danneggiare i singoli e la comunità”. Solo ”così possiamo ridurre il rischio” rappresentato dal nuovo coronavirus. Per questo, ha proseguito Merkel, ”dobbiamo indirizzare tutti i nostri sforzi verso un unico obiettivo”, ovvero ”la riduzione della vita pubblica”.

”Per me – ha detto – rimangono inviolabili la libertà di viaggio e di movimento. Sono decisioni che non si prendono mai con leggerezza in una democrazia e hanno valore solo temporaneo. Mi rendo conto della drammaticità delle misure prese finora, mai prese prima nella Repubblica federale tedesca”. (Adnkronos)