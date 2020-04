Ma al Grande Fratello Vip sono Super Turtles? Pessimo esempio di TV. Bernardelli: immuni a tutto, anche al buon senso?

di Roberto Bernardelli e Monica Rizzi – Capiamo le ragioni commerciali. Gli sponsor. Tutto ciò che si vuole. Ma mentre il mondo si ferma, solo i Vip del Grande Fratello possono starsene ammassati, vicini vicini, condividere ciò che nel mondo reale è pura utopia… Ricevono dall’esterno il cibo, senz’altro tutto sarà sotto controllo. Avranno contatti, o no, con la squadra che li guida? Tutto sotto controllo.

Sono immuni a tutto. Anche al buon senso. Invincibili.

In un momento in cui manca solo la corte marziale e lo stile Wuhan per arginare i contagi, mentre si muore come zanzare, mentre siamo sommersi da Dpcm, autocertificazioni, corsa alle mascherine, al riutilizzo delle maschere subacquee per farne resspiratori, accendiamo la tv ed ecco che veniamo proiettati nella dimensione dell’incoscienza, della saturazione di neuroni. Il capo dello Stato interviene tre volte a reti unificate ma il Grande Fratello dei Vip non si ferma. C’è chi è più Vip degli altri.

Io resto a casa, voi restate a casa, non restano a casa solo quelli che devono mandare avanti le attività essenziali. Mentre i Vip restano nella casa, nell’ode all’ozio. Ozio televisivo, da spettacolo, s’intende. Ma è questo lo spettacolo? E’ questa l’arte dell’intrattenimento? Non si pretendono certo suore di clausura ma neppure testimonial che appaiono superati da eventi che stanno asfaltando il mondo. Li mettano a fare qualcosa di utile, perché non esistono zone franche, in guerra.

Facciano mascherine, parlino ai bambini a casa, trovino una ragionevole utilità al loro ritiro dorato. Si fanno la guerra tra loro, non hanno ancora capito che non ci sono valori che possono essere oggetto di trattativa. La vita è insindacabile, la solidarietà pure. Vadano fuori dalla Casa, tornino dentro le rispettive case.