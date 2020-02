lindipendenzanuova perde il pelo ma non il vizio! Nuovo abito, senza cambiare idee

Cari lettrici, cari lettori, era ora!

Lindipendenzanuova si presenta rinnovata nella grafica e nel sistema editoriale. Per il mondo dell’informatica un anno è un’era geologica. Figuariamoci per un giornale che, da quando ne ho assunto la direzione, in sei anni e mezzo non aveva avuto l’opportunità di aggiornare il proprio sistema operativo, l’estetica, la fruibilità di una migliore visibilità in rete e via discorrendo. Oggi, senza dover investire ingenti capitali, a differenza del passato, la tecnologia può offrire soluzioni a costi decisamente più accessibili rispetto al passato, e rendere alla portata di tutti l’innovazione, sia per chi lavora, sia per chi riceve il nostro prodotto.

Noi ci proviamo, speriamo vi piaccia questo volto nuovo, leggero e pulito del nostro quotidiano. Il primo grazie va al mio editore, Roberto Bernardelli, che tutti i giorni mi dà fiducia. Senza di lui questa pagina sarebbe bianca. Il secondo grazie va a Corrado Callegari, amico caro, che ha suggerito in Riccardo Rocchesso, giovane grafico e giornalista, la persona che ha “pensato” la nuova veste. Il terzo grazie ad un altro giovane informatico, Alessandro Savoca, che ha trasferito quasi otto anni di dati e servizi nel nuovo contenitore mettendo in sicurezza il sistema da attacchi che avevamo subito in passato e trasformando la nostra 500 in una piccola spider. Un grazie, infine, a Luca Limitone, il tecnico che in questi anni ci ha seguito sempre con perizia. A tutti loro va il mio grazie e a voi chiedo, come sempre, di credere nella forza delle idee. Se non sai, non decidi.