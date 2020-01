Le tasse? Si tagliano solo tagliando le unghie lunghe dello Stato, non punendo il Nord

di Riccardo Pozzi – Chiunque affermi di essere in grado di abbassare le tasse senza intervenire sul fabbisogno dello Stato e sulla qualità e quantità della spesa pubblica, sta mentendo. Se questo lo fa a ridosso di qualche elezione, mente deliberatamente e sapendo di farlo.

E se si verifica veramente una piccola diminuzione di imposte è aritmeticamente certo che verrà pagata sotto un’altra forma.

Chi non si convince di questo resta in balìa di sbarchi e presepi, di sondaggi e slogan, ma perpetuerà la sua e la nostra schiavitù a tempo indeterminato.