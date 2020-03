L’Austria fornisce al Sudtirolo mascherine e tute protettive. Prima di Roma

Österreich versorgt Süd-Tirol mit Schutzmasken und Schutzanzüge.

Österreich hat einen Großtransport von 130 Tonnen an Schutzausrüstung (Masken und Anzüge) organisiert, die das medizinische Personal im Kampf gegen das Corona-Virus dringend benötigt. Laut Bundeskanzler Kurz wird diese Ausrüstung größtenteils dem Bundesland Tirol und Süd-Tirol zur Verfügung gestellt. Die Süd-Tiroler Freiheit drückt dem Vaterland Österreich für diese großartige Unterstützung unendlichen Dank und Anerkennung aus. Es ist schön zu sehen, dass Österreich seine Bevölkerung in Süd-Tirol nicht im Stich läßt und auch in dieser Krisensituation aktiv unterstützt.

In Süd-Tirols Spitälern fehlt es inzwischen an allen Ecken und Kanten. Ärzte und Krankenhauspersonal schlagen seit Tagen Alarm, da es kaum noch Schutzausrüstung gibt.

Italien ist nicht mehr in der Lage Süd-Tirol zu versorgen und hat sogar eine Ladung an Schutzausrüstung, die für Süd-Tirol bestimmt gewesen wäre, blockiert, um sie für sich selbst zu beanspruchen.

Auf ein Hilfegesuch aus Süd-Tirol hat sich nun aber Österreich umgehend bereiterklärt Hilfe zu leisten und Süd-Tirol mit Schutzausrüstung zu versorgen. Ohne die Masken und Schutzanzüge aus Österreich könnte das medizinische Personal in Süd-Tirol nicht mehr geschützt werden und die Versorgung der Patienten würde zusammenbrechen.

In Zeiten der Krise zeigt sich, wer deine wahren Freunde sind.

Wir sind unserem Vaterland Österreich für diese Unterstützung unendlich dankbar!

L.-Abg. Sven Knoll,

Süd-Tiroler Freiheit.

L’Austria fornisce al Sudtirolo mascherine e tute protettive.

L’Austria ha disposto un cospicuo invio di 130 tonnellate di dispositivi protettivi (mascherine e tute), di cui il personale sanitario ha urgente bisogno nel contrasto al Coronavirus. Secondo la disposizione del Cancelliere Kurz, questi approvvigionamenti sono riservati per il Land federale del Tirolo ma anche per il Sudtirolo. La “Sued-Tiroler Freiheit” esprime il proprio ringraziamento ed apprezzamento alla patria austriaca per questo grande sostegno. È bello constatare che l’Austria non abbandona la sua gente in Sudtirolo e la sostiene attivamente anche in questa situazione di crisi.

Negli ospedali del Sudtirolo manca ormai di tutto. Medici e personale ospedaliero hanno lanciato l’allarme già da giorni, perché non è rimasto quasi più alcun equipaggiamento protettivo. L’Italia non è più in grado di rifornire il Sudtirolo e ha perfino bloccato un carico di materiale protettivo, che sarebbe stato destinato al Sudtirolo, per destinarso ad altri.

In risposta a una richiesta di aiuto dal Sudtirolo, l’Austria ha immediatamente deciso di inviare aiuto ed equipaggiamento di protezione per la Provincia Autonoma. Senza le mascherine e le tute protettive austriache, il personale medico in Sudtirolo ne sarebbe rimasto privo e le cure ai pazienti ne avrebbero fortemente risentito.

In tempi di crisi si vedono i veri amici.

Siamo infinitamente grati alla nostra patria Austria per questo supporto!

L. Abg. Sven Knoll – Consigliere Regionale della Sued-Tiroler Freiheit