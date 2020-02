La principessa rivoluzionaria, Cristina di Belgioioso

VISITE GUIDATE PER TUTTI

alla riscoperta di Milano

Tour + Libro in omaggio

Sabato 8 Febbraio

ore 10,30

La Cà Granda de’ Milanesi

La Cà Granda, oggi Università degli Studi di Milano, ha rivestito per secoli il ruolo di Ospedale maggiore all’avanguardia non solo per le sue particolari tecniche costruttive. Visitando i cortili e la Sala Crociera, riscopriamo insieme le meravigliose decorazioni, le modifiche attuate nel corso della sua lunga storia e l’uso dell’acqua che la resero un’opera di ingegneria ammirata e studiata anche da artisti quali Leonardo da Vinci, oltre che un nosocomio frequentato da illustri medici.

– PUNTO DI RITROVO:

Via Festa del Perdono 3

– LIBRO IN OMAGGIO:

Tito Livraghi,

La Riviera di Milano

(romanzo ambientato all’inizio dell’Ottocento che vede protagonisti un medico e una giovane “servente” dell’Ospedale maggiore)