Finalmente una decisione che può cambiare il corso degli eventi. Il governatore Fontana ha avuto l’ok dell’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, che ha accettato di diventare consulente diretto del presidente per realizzare il progetto di un ospedale urgente alla Fiera di Milano per l’emergenza coronavirs, dopo il no della Protezione civile italiana non in grado di supportare il progetto.

Il compenso simbolico di di Bertolaso è di un euro.