La Lega Salvini perde i pezzi, a Cologno Monzese il capogruppo passa a Grande Nord

Quattro discese consecutive nei sondaggi erano stati un allarme evidente. Insieme alle inchieste che si stanno allargando a macchia d’olio, la Lega Salvini sta imboccando la strada contromano e i segnali non tardano ad arrivare. A Cologno Monzese, dove pure governa con il sindaco Angelo Rocchi, il capogruppo della Lega Salvatore Biafora ha deciso di lasciare la Lega Salvini per entrare a far parte di Grande Nord.

Venerdì 17 Gennaio alle 11.30 nella sede di Forza Italia, in Via I°Maggio, a Cologno Monzese, Grande Nord presenta il suo nuovo consigliere che spontaneamente ha abbandonato un partito le cui radici sono state recise. E dove non ci sono radici, non ci sono neppure ideali ma interessi personali. Per questo motivo invitiamo la stampa e la cittadinanza di Cologno alla presentazione di Salvatore che, semplicemente, torna a casa.