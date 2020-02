Io sono Giorgia, e farò le scarpe al Capitano

di Luigi Basso – Quello che i commentatori italici raccontano sottovoce da settimane, ovvero la nascita della stellina Giorgia nel firmamento nazionalista italico, è stato certificato dalla surreale intervista di Salvini al New York Times.

Il bravo Jason Horowitz è riuscito a comunicarci tutto il senso di declino e tramonto che emana ormai la figura dell’ex vice premier, incapace di uscire dalla veste forse sudamericana, sicuramente non degna di un politico che ambisce a diventare Premier, del Capitano alla Masaniello col rosario anti immigrati e la felpa della pula sempre a portata di flash.

Passare dal ruolo di arruffapopoli, a quello di Premier che solca sicuro i tappeti delle Cancellerie del mondo, del resto, era un compito che i Grandi Burattinai neppure pensavano per Salvini, pescato tra una birra e un canto contro i napoletani dal pratone di Pontida solo per il più bieco compito di annichilire il Nord, piuttosto che per raggiungere sogni di gloria personale.

Dicevo che Horowitz ci comunica bene quel clima da bunker di Berlino nel 1945 che circonda Salvini, quando ci riferisce che l’intervistato parla solo di immigrati e dei processi conseguenti, non rendendosi evidentemente conto della differenza che passa tra una intervista al New York Times e una alla Gazzetta della Casalinga di Voghera.

Della fine della sua carriera ce ne faremo una ragione con una risata.

Ed ecco, ora, la stellina Giorgia, romana de Roma, rifare la stessa strada in passato riservata al Capitano.

Orban, Pompeo, etc. etc.

Dalla sua, un indubbio vantaggio: dopo gli eccessi clamorosi di Salvini, dal Papeete ai citofoni, la stellina Giorgia sembrerà una via di mezzo tra Margaret Thatcher e Angela Merkel.

Il vantaggio di aver avuto il testimone da uno come il Capitano, si dirà.

Certo che pensando ai tempi di Andreotti, vien da dire che Roma sembra messa proprio male.

Buon per noi.