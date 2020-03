In Nigeria oltre al coronavirus si aggiunge la febbre di Lassa

rassegna stampa

L’ individuazione del coronavirus Covid-19 in Nigeria ha suscitato le prime preoccupazioni sulla capacità del paese di gestire una grave epidemia, ma finora i funzionari della sanità pubblica locale sono stati elogiati per aver gestito l’epidemia con aplomb.

Ma il coronavirus non è l’unico focolaio virale nel paese più popoloso dell’Africa. La Nigeria sta attualmente affrontando quella che si sta rivelando la più grande epidemia al mondo di febbre di Lassa, una malattia virale più letale del coronavirus.

La febbre di Lassa è una grave febbre emorragica virale (VHF) come Ebola e Marburg che si verifica durante tutto l’anno in Nigeria ed è stata dichiarata ” focolaio attivo ” dal Centro per il controllo delle malattie (NCDC) della Nigeria a cinque settimane dal 2020. L’epidemia che si verifica durante la stagione secca annuale (da novembre a marzo) si è diffusa in metà del paese.

Il virus della febbre di Lassa viene trasmesso all’uomo attraverso il contatto con alimenti o oggetti domestici contaminati con urina e feci di un ratto. È anche noto che si diffonde da persona a persona attraverso il contatto con i fluidi corporei e gli organi delle persone infette, il che ha portato a infettare facilmente gli operatori sanitari, alcuni sono morti.

L’epidemia, la cui rapida escalation è iniziata a partire dalla seconda settimana dell’anno, alla fine della nona settimana aveva visto 774 casi e 132 morti sparsi in 26 dei 36 stati della Nigeria e nel territorio della capitale federale.

integrale su https://qz.com/africa/1814567/coronavirus-less-deadly-than-nigeria-lassa-fever-viral-outbreak/