di Giuseppe Reguzzoni – TENTATIVO DI PICCOLA INDAGINE STATISTICA. Siamo poco prima della grande catastrofe climatico-virologico-nucle are. È possibile salvare solo cinque (5) delle seguenti categorie professionali (di seguito elencate in ordine casuale) Quali salvereste voi, per garantire un futuro all’umanità?

1) contadini 2) artigiani/meccanici 3) maestri/insegnanti 4) avvocati/magistrati 5) commercialisti 6) politici 7) medici 8) muratori 9) giornalisti 10) commercianti.