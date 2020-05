Il drive-in del sindaco Szmuski a Santa Lucia di Piave

di Massimilano Malaspina – Venerdi 1 maggio il sindaco e medico cittadino di Santa Lucia di Piave Riccardo Szmuski ha “radunato” circa 400 persone presso il parcheggio della fiera cittadina.

Venetista ,da sempre in prima linea per la difesa del proprio territorio e del Veneto, ha parlato alle centinaia di persone che hanno raggiunto la cittadina trevigiana per “una giornata terapeutica” , ognuno con la propria auto dalla quale non sono scesi ma con i finestrini aperti in questo inedito drive in.

Dall’alto della sua esperienza di medico curante e dalla lotta sul campo di questi due mesi contro il covid 19 , ha espresso le sue perplessità verso la Regione e lo Stato, più volte nell’ultimo mese ha denunciato il completo abbandono dei medici di base sul territorio, senza comunicazioni e mezzi adeguati.

Un vero successo le sue parole, chiede alla gente di tirare fuori cuore e coraggio, affrontare questa devastazione economica in silenzio non ha senso.

L’Iniziativa che prenderà forma da lunedì è quella di fornire tutti gli indirizzi mail delle prefetture venete, ha invitato tutti a sollecitare giornalmente le istituzioni perché siano prese decisioni che favoriscano il territorio nella sua ripresa economica, lavorativa e sociale.