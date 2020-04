Hotel dei Cavalieri, prosegue distribuzione pasti per gli anziani soli a Milano. Insieme tax, Ncc e City Angel

Distribuiti pasti caldi a Milano per iniziativa Hotel dei Cavalieri insieme con Taxi, Ncc e City Angels.

È partita poco la fa la staffetta preparata e voluta da Hotel dei Cavalieri di Milano di Roberto Bernardelli insieme con i taxi e i Noleggio con Conducente i quali consegneranno grazie al supporto dei City Angels pasti caldi a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta nei giorni scorsi.

Hotel dei Cavalieri infatti per la seconda settimana consecutiva ha deciso di consegnare a tutte le famiglie meno abbienti della città di Milano, un pasto caldo. Negli scorsi giorni, chiamando l’albergo dei Cavalieri chiunque ne avesse fatto richiesta, avrebbe potuto quest’oggi ottenere un pasto caldo. La consegna è cominciata questa mattina alle ore 10.

Da evidenziare come categorie che operano nello stesso settore come i tassisti e gli ncc, le auto con conducente a noleggio, siano per questa occasione insieme. Milano solidale non ha barriere.