Grande Nord, prima in Italia, sbarca sulla piattaforma Twitch.tv

Twitch.tv è una piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon.com. È stata lanciata il 6 giugno 2011 come spin-off della piattaforma di streaming generico Justin.tv. Il sito consente principalmente lo streaming di videogiochi, ed è leader del settore nelle trasmissioni di eventi e competizioni eSports. I contenuti possono essere visti sia in diretta sia on demand.

Al primo trimestre 2018 Twitch.tv conta 15 milioni di utenti attivi al giorno, e circa un milione di utenti online a qualsiasi ora, più delle reti televisive statunitensi CNN ed ESPN

La popolarità della piattaforma ha portato anche alcuni esponenti della politica a sfruttarla per trasmettere comizi, interviste e approfondimenti: uno dei primi fu il senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders mentre diverso tempo dopo anche il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump decise di aprire un canale Twitch.

Da oggi Grande Nord scende in campo su Twitch.tv per far sentire la sua voce, anche attraverso questo nuovo sistema di comunicazione, siamo i primi in Italia ed in Europa. “Un ringraziamento in particolare va a Davide Zenati – commenta il presidente di Grande Nord, Roberto Bernardelli – per aver realizzato il nostro sbarco sulla piattaforma. La comunicazione deve essere il primo pensiero e il primo investimento in risorse soprattutto umane per chi fa politica e vuole essere presente in modo efficace. E noi abbiamo le risorse umane e le sappiamo valorizzare, da sempre”.