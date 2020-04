Emergenza senzatetto, la solidarietà a Milano agli invisibili al tempo del Covid19

di Davide Redolfi -Un dramma ieri, un’emergenza oggi. Ma ai senzatetto non pensa nessuno?

Ormai è da più di un anno che tutti i sabati sera (e quando posso aggiungo altre serate) esco per le strade di Milano per distribuire cibo, vestiti, coperte e detergenti ai senzatetto.

A oggi siamo nell’ordine delle migliaia di persone che, solo a Milano, vivono in strada.

Ogni giorno in tv sentiamo parlare, giustamente, di aiuti alle imprese, alle partite iva, ai pensionati.

Ma in un mese e più non ho MAI sentito parlare di aiuti ai senzatetto, quella fascia di persone che sono davvero i più deboli, specialmente in questo periodo.

Qualche “essere” ha avuto il coraggio di rispondermi “tanto sono tutti extracomunitari”…

Come se una persona, per il solo fatto che è nata in Africa, Asia o Sud America non è degna di ricevere assistenza.

Non trascuriamo però il fatto che i senzatetto italiani, a oggi, sono circa il 40% di tutti quelli che ogni sera vediamo sotto i ponti, nei parchi o negli androni delle banche.

Nessuno pensa a loro? Non sono degni di ricevere aiuti dallo stato?

Io ho avuto modo di conoscerli, instaurare rapporti, parlare con loro e ascoltare le loro storie.

Vi sembrerà strano ma SONO PERSONE, proprio come me e come te.

Per questo, con forza, chiedo a tutte le istituzioni che siano presi in carico anche loro, uomini e donne che, per svariati motivi, si sono ritrovati a vivere ai margini della società, “considerati” meno degli animali. Ad oggi le tensostrutture aperte sono tre ed è stato allestito un servizio doccia.

La solidarietà è per tutti, anche per gli invisibili.

Foto di Caitlyn Wilson