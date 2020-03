E parte la raccolta fondi per aiutare terapia intensiva dell’Ospedale di Cremona

La notizia gira ormai in rete e Cremonaoggi, quotidiano del capoluogo, diffonde l’iniziativa della raccolta fondi per aiutare la terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Cremona. Ecco cosa si legge nel breve ed eloquente testo nella pagina di gofundme.com:

“RAFFORZIAMO LA TERAPIA INTENSIVA Siamo Elisa Stagnati e Alessandra Sellitto. Abbiamo deciso di organizzare questa raccolta fondi a favore dell’Ospedale Maggiore di Cremona per rafforzare la terapia intensiva. Nel nostro piccolo e nelle nostre possibilità possiamo fare la differenza. Donate e se non potete condividete. In questi momenti bisogna rimanere uniti. Anche un piccolo contributo può fare la differenza”.

Per saperne di più:

