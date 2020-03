E come niente fosse ieri assembrati in 500 per vedere l’Inter alla Pinetina

di Benedetta Baiocchi – Come nulla fosse. Neppure l’emergenza ferma il tifo. Che non sappiamo più se sia una passione o una patologia. Il giornale online Juventusnews dà notizia di 500 tifosi accorsi festanti, ammassati e incollati l’uno sull’altro, per salutare i beniamini dell’Inter alla vigilia di una grande partita.

Nessuno ha ricordato loro le disposizioni di sicurezza? Nessuno ha vigilato per evitare scene di questa fattura? Non serve commentare.

E il testo è ancora più incredibile:

“Domani sera, all’Allianz Stadium, andrà in scena la sfida Scudetto tra Juve ed Inter, valida per la 26ª giornata di Serie A. Un incontro affascinante, sentitissimo già alla vigilia di quest’oggi.

Alla Pinetina, infatti, erano presenti circa 500 tifosi dell’Inter per supportare la squadra in vista della partita di domani. Una cornice di pubblico testimoniata da queste immagini che ha accompagnato la partenza della squadra di Conte”.

Cornice di pubblico? Ma questo è informare?

Tra i tanti commenti sui social questo vale per qualsiasi considerazione:

“Credo che gli avvenimenti degli ultimi 60 minuti dimostrino in maniera inconfutabile come sia assolutamente vero che ogni popolo ha la classe politica che si merita.”