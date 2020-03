E Cavalera dai social rilancia: basta professionisti del terrore. Con la stampa in marcia verso la normalità!

#coronavirus l’oscurantismo contro la normalità. È trascorso un giorno da che il presidente della Regione Lombardia (non vale la pena chiamarlo per nome) si è fatto fotografare con la mascherina per squallido calcolo personale e politico. Il peggio della politica. Oggi lo stesso personaggio ci fa sapere che dorme isolato in Regione (altra scemenza che, tanto per dire, offre l’immagine falsa di un territorio che sarebbe sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo medico-sanitario in ginocchio).

Per fortuna, a smentirlo e sbugiardarlo, ci sono i titoli ben fatti del Corriere (che in questa crisi ha mantenuto calma, ragionevolezza e autorevolezza) e di Repubblica (che dopo le sbandate allarmistiche sta ritrovando la rotta dell’equilibrio). La programmata riapertura del Duomo versus l’uomo della mascherina simbolo dell’arretratezza e dell’isolamento. La non semplice marcia per ritrovare la normalità nonostante gli agguati dei professionisti del terrore.