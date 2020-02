Diventiamo una Grande Svizzera, e non se ne parli più!

di DISCANTABAUCHI

Avete presente le proposte referendarie per passare dal Veneto al Trentino? O il desiderio di unire o mantenere separati i destini istituzionali di due diversi territori? In Italia è una missione impossibile. In Svizzera se ne può discutere, ma soprattutto, si può decidere il da farsi.

Qualche anno fa i cittadini di Basilea Città e Basilea Campagna, due “semicantoni”, avevano detto la loro ai seggi per esprimere parere sul progetto di fusione delle due diverse realtà. A dire il vero, la confederazione non si risvegliò con un nuovo cantone. Piuttosto, gli svizzeri sanno che è la prima tappa che porterà ad un’assemblea costituente. Insomma, prima si scrive una carta fondamentale con le nuove regole, e poi i cittadini torneranno alle urne.

Perché in Svizzera il voto conta e si rispetta. I tempi: entro 10 anni. Che non vuol dire domani ma neanche mai. Per restare divisi o tornare insieme ci vuole ragionevole tempo.

Le ragioni della riunificazione, sostenute dai Verdi in particolare, stavano nell’andamento poco allegro dei bilanci di Basilea Campagna e nella proposta di unire le forze per contare di più a Berna, oltre che presentarsi più competitivi con Zurigo e Monaco.

Ma non ci sentiva chi ricorda ancora i 70 morti della battaglia del 1833 quando i destini si separarono, come ricorda la stele che celebra la battaglia di Hülftenschanz con cui fu conquistata l’autonomia ancora ben difesa dalle parti di Liestal.