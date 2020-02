Crisi di governo inevitabile: territori diversi stanno insieme con lo scotch

di Mario di Maio – A Roma da sempre si fanno e si rifanno governi per tutti i gusti e per tutte le stagioni, circondati costantemente di scarsa credibilità, con le inevitabili conseguenze negative sulla governabilità del Paese. Un’infinità di volte si e’ cercato di assicurare una governabilità maggiore modificando le leggi elettorali, ma senza risultati apprezzabili. In sostanza i governi durano poco e i problemi di fondo rimangono insoluti perché le soluzioni richiedono interventi prolungati da parte di esecutivi “normali” e non abborracciati per tamponare situazioni di emergenza e per di più mascherati da esecutivi “di svolta”.

L’esperienza ha ampiamente dimostrato che i governi ” ballerini” non sono conseguenza di un eventuale “volubilità” ideologica delle nostre popolazioni bensì della eccessiva e molteplice diversità delle esigenze dei singoli territori e delle singole comunità di appartenenza, per cui un provvedimento che va bene per alcune regioni necessariamente scontenta i cittadini di quelle con caratteristiche non coincidenti. Di qui’ conflittualità crisi e spaccature. A livello internazionale le situazioni analoghe si risolvono con le secessioni( Cekia e Slovacchia) o con le autonomie a “geometria variabile” ( Inghilterra, Scozia, Galles e Nordirlanda). In Italia con la guerra alle autonomie del Nord, ritenute dannose per il Sud, che viceversa andrà assistito con l’ennesimo spreco cioè il Ministero per il Mezzogiorno.

È proprio vero che gli Italiani non sono svizzeri….